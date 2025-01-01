Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 1 серпня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 1 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

1 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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