Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 1 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



1 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.



Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.ОбластьМінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.Температура води в р. Стир 22°, в оз. Світязь 18°.

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