Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Сотнікова

Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Сотнікова
Волинь знову зазнала непоправної втрати. Трагічна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Локачинську громаду.

Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.

"В Локачинську громаду надійшла страшна звістка - при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання 21 травня 2024 року в Донецькій області загинув наш земляк - Сотніков Володимир Семенович! Будучи вірним присязі, даній українському народу, Володимир Семенович загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів", - йдеться у дописі.

Від дати загибелі і до нещодавнього підтвердження смерті Воїн перебував в статусі безвісти зниклого.

У загиблого залишилася сестра.

Із 1 серпня за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.

Про дату та час прибуття Героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Локачі, війна, смерть, загибель, Володимир Сотніков
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