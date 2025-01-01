Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Сотнікова
31 липня, 20:36
Волинь знову зазнала непоправної втрати. Трагічна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Локачинську громаду.
Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.
"В Локачинську громаду надійшла страшна звістка - при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання 21 травня 2024 року в Донецькій області загинув наш земляк - Сотніков Володимир Семенович! Будучи вірним присязі, даній українському народу, Володимир Семенович загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів", - йдеться у дописі.
Від дати загибелі і до нещодавнього підтвердження смерті Воїн перебував в статусі безвісти зниклого.
У загиблого залишилася сестра.
Із 1 серпня за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату та час прибуття Героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.
"В Локачинську громаду надійшла страшна звістка - при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання 21 травня 2024 року в Донецькій області загинув наш земляк - Сотніков Володимир Семенович! Будучи вірним присязі, даній українському народу, Володимир Семенович загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів", - йдеться у дописі.
Від дати загибелі і до нещодавнього підтвердження смерті Воїн перебував в статусі безвісти зниклого.
У загиблого залишилася сестра.
Із 1 серпня за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату та час прибуття Героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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