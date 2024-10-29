У Луцьку патрульні наздоганяли маршрутку, щоб знайти загублену дитину

В обласному центрі Волині патрульні поліцейські допомогли матері розшукати дитину, яка помилково сіла не в ту маршрутку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Луцька.31 липня в обідню пору на лінію 102 звернулася схвильована мама: її донька сіла не в ту маршрутку і поїхала в інший бік міста. Телефону з собою не мала, а востаннє виходила на зв’язок із телефону подруги."Патрульні одразу ж розпочали пошуки: відстежили можливі напрямки руху та зупинили маршрутку, де могла перебувати дитина. І — так! У салоні була дівчинка, яку вдома вже зачекалася схвильована матір. Дитину швидко доставили додому та передали в обійми мами. Дбайте про безпеку своїх дітей та пояснюйте їм, як правильно діяти та не розгубитися у подібних ситуаціях", - йдеться у дописі.