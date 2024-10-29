У Луцьку патрульні наздоганяли маршрутку, щоб знайти загублену дитину
31 липня, 21:17
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські допомогли матері розшукати дитину, яка помилково сіла не в ту маршрутку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Луцька.
31 липня в обідню пору на лінію 102 звернулася схвильована мама: її донька сіла не в ту маршрутку і поїхала в інший бік міста. Телефону з собою не мала, а востаннє виходила на зв’язок із телефону подруги.
"Патрульні одразу ж розпочали пошуки: відстежили можливі напрямки руху та зупинили маршрутку, де могла перебувати дитина. І — так! У салоні була дівчинка, яку вдома вже зачекалася схвильована матір. Дитину швидко доставили додому та передали в обійми мами. Дбайте про безпеку своїх дітей та пояснюйте їм, як правильно діяти та не розгубитися у подібних ситуаціях", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Луцька.
31 липня в обідню пору на лінію 102 звернулася схвильована мама: її донька сіла не в ту маршрутку і поїхала в інший бік міста. Телефону з собою не мала, а востаннє виходила на зв’язок із телефону подруги.
"Патрульні одразу ж розпочали пошуки: відстежили можливі напрямки руху та зупинили маршрутку, де могла перебувати дитина. І — так! У салоні була дівчинка, яку вдома вже зачекалася схвильована матір. Дитину швидко доставили додому та передали в обійми мами. Дбайте про безпеку своїх дітей та пояснюйте їм, як правильно діяти та не розгубитися у подібних ситуаціях", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
CAD/CAM фрезер для початківців: як зробити вдалу першу покупку
31 липня, 21:30
У Луцьку патрульні наздоганяли маршрутку, щоб знайти загублену дитину
31 липня, 21:17
Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Сотнікова
31 липня, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 1 серпня
31 липня, 20:00