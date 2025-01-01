18 будинків та дитсадок у Луцьку залишилися без гарячої води
03 вересня, 13:47
18 багатоповерхівок та один дитсадок тимчасово залишилися без гарячого водопостачання через витік на тепловій мережі на проспекті Соборності у Луцьку.
На час його ліквідації щонайменше на добу зупинили роботу двох центральних теплових пунктів на проспекті Соборності, 19Б та проспекті Соборності, 20Д, розповів у коментарі Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Без гарячої води залишились будинки на:
проспекті Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22,а, 23, 24, 25;
вулиці Кравчука, 16, 18, 20;
та дитсадок №31 на Соборності, 21а.
Послугу з гарячого водопостачання мешканцям 18 багатоповерхівок та дитсадку відновлять після завершення робіт із ліквідації витоку, додав Антон Безносиков.
