18 будинків та дитсадок у Луцьку залишилися без гарячої води





На час його ліквідації щонайменше на добу зупинили роботу двох центральних теплових пунктів на проспекті Соборності, 19Б та проспекті Соборності, 20Д, розповів у коментаріАнтон Безносиков.



Без гарячої води залишились будинки на:



проспекті Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22,а, 23, 24, 25;



вулиці Кравчука, 16, 18, 20;



та дитсадок №31 на Соборності, 21а.



Послугу з гарячого водопостачання мешканцям 18 багатоповерхівок та дитсадку відновлять після завершення робіт із ліквідації витоку, додав Антон Безносиков.

