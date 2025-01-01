На Волині п'яний водій в'їхав у припаркований автомобіль

На Волині п'яний водій в'їхав у припаркований автомобіль
У Ковелі нетверезий водій спричинив ДТП та намагався врегулювати ситуацію без поліції — патрульні склали адміністративні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, близько 1-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Театральній. За словами очевидця, водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на припаркований автомобіль Fiat, після чого залишив місце події. Згодом він повернувся, щоб "вирішити питання" без участі поліції.

Під час спілкування з 34-річним чоловіком інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер або в медичному закладі, однак він категорично відмовився.
На керманича патрульні склали протоколи за:

ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобам у стані сп’яніння),
ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

