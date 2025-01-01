На Світязі з’явився мурал із зображенням жінки на велосипеді, яка продає пончики

Юрій Чайка, відомий серією муралів «Люди міста» в Луцьку.



Про це пишуть



Стінопис розташований поблизу озера Світязь. Про нову роботу художник повідомив на своїй сторінці в Facebook. Детальну локацію, однак, не розсекретив. Як зауважив, охочі можуть її легко знайти.



Продавчиня світязьких пончиків – це другий жіночий образ у впізнаваному стилі художника. Перший – легендарна «Тамара з центру» на вулиці Лесі Українки в Луцьку.



Відзначимо, що кілька років Юрій Чайка працює над творчим проєктом «Люди міста». Митець зображує на муралах відомих людей, що мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.



У Луцьку вже можна оглянути мурали, присвячені лідеру рокгурту King Size Степану Чумаку, вуличному музикантові Олександру Мухіну, колишньому головному сержанту бригади «Хартія» Олександрові Ющенку, тренеру Роману Гаврилюку, останньому розстріляному бандерівцю Івану Гончаруку.



Також Юрій Чайка створив у Луцьку портрети Лесі Українки, Валерія Маренича, Василя Зінкевича, Миколи Голованя, легендарної Тамари з центру, Івана Франка, вуличного музиканта Владислава Старинкова, тренера «Волині» Віталія Кварцяного та інших знакових людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з’явився мурал із зображенням жінки на велосипеді, яка продає традиційні пончики. Його автор – художник, відомий серією муралів «Люди міста» в Луцьку.Про це пишуть Волинські новини Стінопис розташований поблизу озера Світязь. Про нову роботу художник повідомив на своїй сторінці в Facebook. Детальну локацію, однак, не розсекретив. Як зауважив, охочі можуть її легко знайти.Продавчиня світязьких пончиків – це другий жіночий образ у впізнаваному стилі художника. Перший – легендарна «Тамара з центру» на вулиці Лесі Українки в Луцьку.Відзначимо, що кілька років Юрій Чайка працює над творчим проєктом «Люди міста». Митець зображує на муралах відомих людей, що мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.У Луцьку вже можна оглянути мурали, присвячені лідеру рокгурту King Size Степану Чумаку, вуличному музикантові Олександру Мухіну, колишньому головному сержанту бригади «Хартія» Олександрові Ющенку, тренеру Роману Гаврилюку, останньому розстріляному бандерівцю Івану Гончаруку.Також Юрій Чайка створив у Луцьку портрети Лесі Українки, Валерія Маренича, Василя Зінкевича, Миколи Голованя, легендарної Тамари з центру, Івана Франка, вуличного музиканта Владислава Старинкова, тренера «Волині» Віталія Кварцяного та інших знакових людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію