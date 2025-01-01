На подвір’ї лучанки після нічної атаки - згарище: люди оглядають збитки від атаки російських дронів





На подвір’ї Галини Трещетки після нічної атаки — згарище. Як жінка розповіла



"Там була майстерня чоловіка і два гаражі, все згоріло вщент. На хату, Слава Богу, не пішло, бо баня спасла, вона якраз на себе прийняла удар", — говорить жінка.



Світлана Басун мешкає по сусідству. Саме вона помітила пожежу і викликала рятувальників.



"Я до сусідки втекла, чуємо бах-бах, вони вже потушили трошки, а тут паркан почав горіти, в сараї нічого нема. І такі ті рятувальники, молодці, дякую їм, що вони хоч помогли вчасно", — каже Світлана Басун.



Вогонь гасили 8 рятувальників, каже речник ДСНС в області Володимир Нестеров. Під час пожежі ніхто не травмувався.



"Завдяки, тому що рятувальники змогли оперативно провести бойове розгортання і подати на гасіння необхідні засоби вдалося ліквідувати пожежу і не допустити її поширення на сусідні споруди, зокрема на житловий будинок", — каже Володимир Нестеров.



Помешкання лучанки Надії потерпає від обстрілів не вперше. Цього разу уламки потрапили в сарай. Також впала вагонка на кухні.



Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, під час російської атаки на Луцьк травмованих та загиблих у громаді немає. Окрім цих руйнувань, ще згорів вантажний автомобіль.



Що відомо про атаки РФ у Луцьку 3 вересня



У ніч на 3 вересня у Луцьку пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків БпЛА були займання. Станом на 8:30 пожежі ліквідовані.







Тривогу на Волині оголосили о 23:58. За 15 хвилин потому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Волинь з Рівненщини рухається група російських ударних БпЛА. Перші вибухи жителі обласного центру почули о 00:40. Вони неодноразово лунали повторно.



