На подвір’ї лучанки після нічної атаки - згарище: люди оглядають збитки від атаки російських дронів
03 вересня, 15:37
На одній із вулиць обласного центру внаслідок російської атаки згоріли два гаражі та господарська споруда, ще одна будівля — ушкоджена уламками.
На подвір’ї Галини Трещетки після нічної атаки — згарище. Як жінка розповіла Суспільному, вперше з чоловіком виїхали під час обстрілів за місто. Про те, що на їхньому подвір'ї пожежа їм сповістили сусіди.
"Там була майстерня чоловіка і два гаражі, все згоріло вщент. На хату, Слава Богу, не пішло, бо баня спасла, вона якраз на себе прийняла удар", — говорить жінка.
Світлана Басун мешкає по сусідству. Саме вона помітила пожежу і викликала рятувальників.
"Я до сусідки втекла, чуємо бах-бах, вони вже потушили трошки, а тут паркан почав горіти, в сараї нічого нема. І такі ті рятувальники, молодці, дякую їм, що вони хоч помогли вчасно", — каже Світлана Басун.
Вогонь гасили 8 рятувальників, каже речник ДСНС в області Володимир Нестеров. Під час пожежі ніхто не травмувався.
"Завдяки, тому що рятувальники змогли оперативно провести бойове розгортання і подати на гасіння необхідні засоби вдалося ліквідувати пожежу і не допустити її поширення на сусідні споруди, зокрема на житловий будинок", — каже Володимир Нестеров.
Помешкання лучанки Надії потерпає від обстрілів не вперше. Цього разу уламки потрапили в сарай. Також впала вагонка на кухні.
Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, під час російської атаки на Луцьк травмованих та загиблих у громаді немає. Окрім цих руйнувань, ще згорів вантажний автомобіль.
Що відомо про атаки РФ у Луцьку 3 вересня
У ніч на 3 вересня у Луцьку пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків БпЛА були займання. Станом на 8:30 пожежі ліквідовані.
Тривогу на Волині оголосили о 23:58. За 15 хвилин потому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Волинь з Рівненщини рухається група російських ударних БпЛА. Перші вибухи жителі обласного центру почули о 00:40. Вони неодноразово лунали повторно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На подвір’ї Галини Трещетки після нічної атаки — згарище. Як жінка розповіла Суспільному, вперше з чоловіком виїхали під час обстрілів за місто. Про те, що на їхньому подвір'ї пожежа їм сповістили сусіди.
"Там була майстерня чоловіка і два гаражі, все згоріло вщент. На хату, Слава Богу, не пішло, бо баня спасла, вона якраз на себе прийняла удар", — говорить жінка.
Світлана Басун мешкає по сусідству. Саме вона помітила пожежу і викликала рятувальників.
"Я до сусідки втекла, чуємо бах-бах, вони вже потушили трошки, а тут паркан почав горіти, в сараї нічого нема. І такі ті рятувальники, молодці, дякую їм, що вони хоч помогли вчасно", — каже Світлана Басун.
Вогонь гасили 8 рятувальників, каже речник ДСНС в області Володимир Нестеров. Під час пожежі ніхто не травмувався.
"Завдяки, тому що рятувальники змогли оперативно провести бойове розгортання і подати на гасіння необхідні засоби вдалося ліквідувати пожежу і не допустити її поширення на сусідні споруди, зокрема на житловий будинок", — каже Володимир Нестеров.
Помешкання лучанки Надії потерпає від обстрілів не вперше. Цього разу уламки потрапили в сарай. Також впала вагонка на кухні.
Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, під час російської атаки на Луцьк травмованих та загиблих у громаді немає. Окрім цих руйнувань, ще згорів вантажний автомобіль.
Що відомо про атаки РФ у Луцьку 3 вересня
У ніч на 3 вересня у Луцьку пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків БпЛА були займання. Станом на 8:30 пожежі ліквідовані.
Тривогу на Волині оголосили о 23:58. За 15 хвилин потому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Волинь з Рівненщини рухається група російських ударних БпЛА. Перші вибухи жителі обласного центру почули о 00:40. Вони неодноразово лунали повторно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Комісія з етнополітики подала в суд на ліквідацію УПЦ МП
03 вересня, 16:00
Гарячі тури: як зрозуміти, чи це справді вигідно
03 вересня, 15:40
На подвір’ї лучанки після нічної атаки - згарище: люди оглядають збитки від атаки російських дронів
03 вересня, 15:37
На Волині п'яний водій в'їхав у припаркований автомобіль
03 вересня, 14:44