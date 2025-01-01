Комісія з етнополітики подала в суд на ліквідацію УПЦ МП





Про це повідомив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський 2 вересня на брифінгу, передає кореспондентка



Віктор Єленьский повідомив, що ДЕСС виконує закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".



"Згідно з законом, якщо є інформація про можливий зв’язок релігійної організації з Російською православною церквою (РПЦ), тоді державна служба з етнополітики оцінює і назначає дослідження", — повідомив голова ДЕСС.



ДЕСС визначив, що УПЦ МП є частиною російської православної церкви та винесла припис. Він складається з 4 частин:



Київська митрополія УПЦ має забезпечити рішення керівних органів УПЦ про вихід УПЦ зі складу Московського патріархату;



Київський митрополит має забезпечити рішення керівних органів УПЦ, що останній статут РПЦ, за який голосували і єпископи УПЦ не є чинним для УПЦ;



Київський митрополит має заявити, що він незгоден з тим, що його призначено Синод РПЦ;



керівні органи УПЦ мали заявити, що вони не визнають анексію РПЦ своїх єпархій на сході України та в Криму.



УПЦ МП мала виконати припис протягом 30 днів від дати його видання, тобто до кінця серпня 2025 року.



"Якби вони попросили продовжити цей термін, то ДЕСС може продовжити його на 60 днів. Але отримали лист від Онуфрія. Лист суперечливий, про те, що припис їх нібито не стосується і ми входимо в їхні внутрішні справи. Ми маємо звернутись, як написано в законі, до суду. Київська митрополія також винесла декілька приписів проти ДЕСС. Ми вимагаємо від УПЦ МП вийти зі складу російської церкви", — наголосив Віктор Єленьский.



Віктор Єленьский наголосив, що судова справа стосується лише керівництва Київської митрополії УПЦ (МП).



Якщо суд винесе рішення на користь ДЕСС, то Київська митрополія УПЦ (МП) втратить статус юридичної особи. "Це не означає, що парафії повинні перейти в іншу церкву, парафії, якщо хочуть, можуть діяти автономно, залишитись незалежними", — наголосив голова ДЕСС.



28 серпня ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ (МП) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ). Діяльність РПЦ в Україні заборонена.



У Київській митрополії УПЦ повідомляли Суспільному, що "не згодні" з висновками про ознаки афілійованості. В УПЦ МП вважають, що ці ознаки Державна служба з етнополітики отримала нібито з документів в Росії, а не зі статуту УПЦ МП.

