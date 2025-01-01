На Волині знайшли застреленим прикордонника. Що відомо?









Інцидент стався 2 вересня неподалік українсько-польського кордону. Як зазначається, застрелений — 36-річний головний сержант, помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону.



Про смертельну подію на лінію 102 повідомив штаб-сержант. Як стверджується, прикордонник начебто вчинив самогубство — вистрелив собі у скроню і помер на місці.



У ДПСУ нам підтвердили: в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону було виявлено військовослужбовця без ознак життя, поряд була штатна зброя.



На місце викликали медиків та правоохоронні органи. Нині тривають слідчі дії. А Волинський прикордонний загін розпочав службове розслідування.



Громадське звернулося по коментар до правоохоронців.



Нагадаємо, це не перший такий випадок. У Західному регіональному управлінні ДПСУ на запит hromadske повідомляли, що з 1 січня 2020 року по 1 червня 2025 року безповоротні небойові втрати 31 прикордонного загону, який несе службу на Буковині, загалом складають 18 людей.



Небойові втрати за цей же період у 27-го та 94-го прикордонних загонів, які служать на Закарпатті, складають разом 25 людей.



Йдеться, зокрема, про померлих від хвороб, самогубства, загиблих через необережне поводження зі зброєю. Хоч ДПСУ проводить службові розслідування за кожним фактом смерті, вона не має повноважень кваліфікувати загибель військових, зокрема як самогубства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

