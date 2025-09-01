ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині, – DeepState
03 вересня, 17:10
Сили оборони на Новопавлівському напрямку відкинули російських загарбників біля населеного пункту Товсте Донецької області.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, пише Українська правда.
Українським військовим вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Таким чином, контроль окупантів там вже відсутній.
Натомість, зазначають аналітики DeepState, тривають просочування малих груп росіян між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру, але їх вже знищують або беруть в полон.
Також, вказують аналітики, росіяни зараз зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.
21 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" повідомило, що українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте Донецької області. Операцію з повернення проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.
