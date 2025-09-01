ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині, – DeepState





Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, пише



Українським військовим вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Таким чином, контроль окупантів там вже відсутній.



Натомість, зазначають аналітики DeepState, тривають просочування малих груп росіян між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру, але їх вже знищують або беруть в полон.



Також, вказують аналітики, росіяни зараз зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.



21 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" повідомило, що українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте Донецької області. Операцію з повернення проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

