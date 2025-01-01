В Україні дозволять бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка





Про це повідомляє Олексія Гончаренка в Telegram.



За його даними, проєкт №13335 підтримали 283 депутати.



Норми законопроєкту



Проєктом пропонується доповнити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.



Критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу отримають право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на обліку в ТЦК.



Випробування при прийнятті на роботу на оборонних підприємствах не може перевищувати 45 календарних днів.



Бронюванню на 45 днів підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу:



у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,



чи/та він не перебуває на військовому обліку,



чи/та не уточнив персональні дані,



чи/та перебуває в розшуку, крім випадків порушення статті 336 (Ухилення від призову)та статті 337 (ухилення від військового обліку або навчальних зборів) Кримінального кодексу України.



Якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства, допускається його звільнення.



Обґрунтування проєкту



Як зазначається в пояснювальній записці, виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення.



Під час бронювання критично важливі підприємства стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання, йдеться в документі.



Кабінет міністрів дозволив бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань



Уряд постійно змінює порядок мобілізації. Зараз бронювання доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.

