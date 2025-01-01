Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня
03 вересня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 24-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
