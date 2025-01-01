Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 24-29°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

