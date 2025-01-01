Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 24-29°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
03 вересня, 21:17
На війні загинув воїн з Волині Володимир Котюк
03 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня
03 вересня, 20:00
В Україні дозволять бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка
03 вересня, 19:09
Волинянину першому в Україні встановили унікальний пристрій для підтримки серця
03 вересня, 18:19
Медіа
відео
1/8