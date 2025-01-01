Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО

Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
Експозиція Ковельського історичного музею поповнилася новими експонатами - вишиваними сорочками.

Про це повідомили на сторінці музею.

"Сьогодні ранок у музеї почався з приємностей! До нас завітала ковельчанка Тетяна Фадеївна Пінчук і зробила надзвичайно цінний дарунок — передала у фонди музею п’ять старовинних жіночих сорочок, яким понад сто років. Ці речі мають особливу історію. Їх власноруч вишивала та носила бабуся пані Тетяни — Акулина Модестівна Єфименко (1903–1978), уродженка села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області. Жінка була високою і статною, про що свідчать розміри одягу (довжина сорочок — 130 см). Акулина Модестівна виховала чотирьох дітей, разом із родиною пережила Голодомор і втрату сина на війні, проте не зламалася. У 1970 році вона переїхала на Волинь, до родини наймолодшої доньки Надії", - йдеться у дописі.
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО

Вишиванки вражають різноманіттям технік: серед них оздоблені мережкою та хрестиком, і унікальні сорочки з білою вишивкою по білій тканині — справжня «візитівка» Полтавщини. У давнину жінки вишивали переважно взимку: сидячи біля вікна, вдивлялися у візерунки, які на склі творив мороз, і переносили їх на полотно. Так народжувалося неповторне мистецтво «білим по білому».

"Щиро дякуємо пані Тетяні за збереження пам’яті про бабусю та за мудре рішення передати ці безцінні речі у музей. Після опрацювання вони поповнять нашу етнографічну збірку й займуть гідне місце серед скарбів народної культури!" - повідомляють працівники музею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, культура, історія, музей, вишиванка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині ввели карантин через скажену лисицю
03 вересня, 22:38
Майже рік був зниклим безвісти: підтвердилася загибель воїна з Волині Степана Самчука
03 вересня, 21:58
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
03 вересня, 21:17
На війні загинув воїн з Волині Володимир Котюк
03 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня
03 вересня, 20:00
Медіа
відео
1/8