Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО

Експозиція Ковельського історичного музею поповнилася новими експонатами - вишиваними сорочками.Про це повідомили на сторінці музею."Сьогодні ранок у музеї почався з приємностей! До нас завітала ковельчанкаі зробила надзвичайно цінний дарунок — передала у фонди музею п’ять старовинних жіночих сорочок, яким понад сто років. Ці речі мають особливу історію. Їх власноруч вишивала та носила бабуся пані(1903–1978), уродженка села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області. Жінка була високою і статною, про що свідчать розміри одягу (довжина сорочок — 130 см). Акулина Модестівна виховала чотирьох дітей, разом із родиною пережила Голодомор і втрату сина на війні, проте не зламалася. У 1970 році вона переїхала на Волинь, до родини наймолодшої доньки Надії", - йдеться у дописі.Вишиванки вражають різноманіттям технік: серед них оздоблені мережкою та хрестиком, і унікальні сорочки з білою вишивкою по білій тканині — справжня «візитівка» Полтавщини. У давнину жінки вишивали переважно взимку: сидячи біля вікна, вдивлялися у візерунки, які на склі творив мороз, і переносили їх на полотно. Так народжувалося неповторне мистецтво «білим по білому»."Щиро дякуємо пані Тетяні за збереження пам’яті про бабусю та за мудре рішення передати ці безцінні речі у музей. Після опрацювання вони поповнять нашу етнографічну збірку й займуть гідне місце серед скарбів народної культури!" - повідомляють працівники музею.