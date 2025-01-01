Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
03 вересня, 21:17
Експозиція Ковельського історичного музею поповнилася новими експонатами - вишиваними сорочками.
Про це повідомили на сторінці музею.
"Сьогодні ранок у музеї почався з приємностей! До нас завітала ковельчанка Тетяна Фадеївна Пінчук і зробила надзвичайно цінний дарунок — передала у фонди музею п’ять старовинних жіночих сорочок, яким понад сто років. Ці речі мають особливу історію. Їх власноруч вишивала та носила бабуся пані Тетяни — Акулина Модестівна Єфименко (1903–1978), уродженка села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області. Жінка була високою і статною, про що свідчать розміри одягу (довжина сорочок — 130 см). Акулина Модестівна виховала чотирьох дітей, разом із родиною пережила Голодомор і втрату сина на війні, проте не зламалася. У 1970 році вона переїхала на Волинь, до родини наймолодшої доньки Надії", - йдеться у дописі.
Вишиванки вражають різноманіттям технік: серед них оздоблені мережкою та хрестиком, і унікальні сорочки з білою вишивкою по білій тканині — справжня «візитівка» Полтавщини. У давнину жінки вишивали переважно взимку: сидячи біля вікна, вдивлялися у візерунки, які на склі творив мороз, і переносили їх на полотно. Так народжувалося неповторне мистецтво «білим по білому».
"Щиро дякуємо пані Тетяні за збереження пам’яті про бабусю та за мудре рішення передати ці безцінні речі у музей. Після опрацювання вони поповнять нашу етнографічну збірку й займуть гідне місце серед скарбів народної культури!" - повідомляють працівники музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці музею.
"Сьогодні ранок у музеї почався з приємностей! До нас завітала ковельчанка Тетяна Фадеївна Пінчук і зробила надзвичайно цінний дарунок — передала у фонди музею п’ять старовинних жіночих сорочок, яким понад сто років. Ці речі мають особливу історію. Їх власноруч вишивала та носила бабуся пані Тетяни — Акулина Модестівна Єфименко (1903–1978), уродженка села Гурбинці Пирятинського району Полтавської області. Жінка була високою і статною, про що свідчать розміри одягу (довжина сорочок — 130 см). Акулина Модестівна виховала чотирьох дітей, разом із родиною пережила Голодомор і втрату сина на війні, проте не зламалася. У 1970 році вона переїхала на Волинь, до родини наймолодшої доньки Надії", - йдеться у дописі.
Вишиванки вражають різноманіттям технік: серед них оздоблені мережкою та хрестиком, і унікальні сорочки з білою вишивкою по білій тканині — справжня «візитівка» Полтавщини. У давнину жінки вишивали переважно взимку: сидячи біля вікна, вдивлялися у візерунки, які на склі творив мороз, і переносили їх на полотно. Так народжувалося неповторне мистецтво «білим по білому».
"Щиро дякуємо пані Тетяні за збереження пам’яті про бабусю та за мудре рішення передати ці безцінні речі у музей. Після опрацювання вони поповнять нашу етнографічну збірку й займуть гідне місце серед скарбів народної культури!" - повідомляють працівники музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині ввели карантин через скажену лисицю
03 вересня, 22:38
Майже рік був зниклим безвісти: підтвердилася загибель воїна з Волині Степана Самчука
03 вересня, 21:58
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
03 вересня, 21:17
На війні загинув воїн з Волині Володимир Котюк
03 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 вересня
03 вересня, 20:00