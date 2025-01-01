Майже рік був зниклим безвісти: підтвердилася загибель воїна з Волині Степана Самчука
03 вересня, 21:58
Трагічна звістка знову сколихнула Волинь. Жорстока війна забрала життя воїна з Поворської громади.
Про це йеться на сторінці громади у фейсбуці.
За результатами ДНК підтвердилася загибель мешканця с.Пісочне Самчука Степана Вікторовича, 1986 р.н. Майже рік родина жила у невідомості та очікуванні інформації про сина, який був мобілізований 28.06.2024 року. Свій останній бій воїн Степан Самчук, номер обслуги 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 1 механізованого батальйону військової частини А4594, прийняв 09.09.2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.
"Спокійний і скромний, працьовитий і доброзичливий у мирному житті, Степан Самчук гідно виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за кожного з нас, за рідну землю і нашу Україну. Низько схиляємо голову перед подвигом Героя, щиро співчуваємо родині... Вічна пам'ять і шана Степану Самчуку", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про зустріч та церемонію прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йеться на сторінці громади у фейсбуці.
За результатами ДНК підтвердилася загибель мешканця с.Пісочне Самчука Степана Вікторовича, 1986 р.н. Майже рік родина жила у невідомості та очікуванні інформації про сина, який був мобілізований 28.06.2024 року. Свій останній бій воїн Степан Самчук, номер обслуги 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 1 механізованого батальйону військової частини А4594, прийняв 09.09.2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.
"Спокійний і скромний, працьовитий і доброзичливий у мирному житті, Степан Самчук гідно виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за кожного з нас, за рідну землю і нашу Україну. Низько схиляємо голову перед подвигом Героя, щиро співчуваємо родині... Вічна пам'ять і шана Степану Самчуку", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про зустріч та церемонію прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Макрон пообіцяв Україні гарантії безпеки, але назвав умову
03 вересня, 23:19
У селі на Волині ввели карантин через скажену лисицю
03 вересня, 22:38
Майже рік був зниклим безвісти: підтвердилася загибель воїна з Волині Степана Самчука
03 вересня, 21:58
Волинянка подарувала у музей 100-річні бабусині вишиванки. ФОТО
03 вересня, 21:17
На війні загинув воїн з Волині Володимир Котюк
03 вересня, 20:35