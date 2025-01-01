Майже рік був зниклим безвісти: підтвердилася загибель воїна з Волині Степана Самчука

Трагічна звістка знову сколихнула Волинь. Жорстока війна забрала життя воїна з Поворської громади.Про це йеться на сторінці громади у фейсбуці.За результатами ДНК підтвердилася загибель мешканця с.Пісочне, 1986 р.н. Майже рік родина жила у невідомості та очікуванні інформації про сина, який був мобілізований 28.06.2024 року. Свій останній бій воїн Степан Самчук, номер обслуги 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 1 механізованого батальйону військової частини А4594, прийняв 09.09.2024 року в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області."Спокійний і скромний, працьовитий і доброзичливий у мирному житті, Степан Самчук гідно виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за кожного з нас, за рідну землю і нашу Україну. Низько схиляємо голову перед подвигом Героя, щиро співчуваємо родині... Вічна пам'ять і шана Степану Самчуку", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про зустріч та церемонію прощання з Героєм буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.