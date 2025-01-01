У селі на Волині ввели карантин через скажену лисицю





Відповідне рішення ухвалили 3 вересня під час засідання протиепізоотичної комісії при Камінь-Каширській районній військовій адміністрації, - повідомляє



Начальник відділу організації протиепізоотичних заходів, здоров'я та благополуччя тварин Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк розповів, що хвору тварину помітили на території одного з домогосподарств у селі.



Волинська регіональна державна лабораторія офіційно підтвердила вірусне захворювання у дикої тварини.



"Це було в Залізниці 1 вересня на подвір'ї. Там нікого не було вдома. Сусід побачив, що лисиця кусається із домашнім собакою. Чоловік одразу повідомив ветеринарну службу, дочекалися господарів. Дика тварина була агресивна, її знищили", — зазначив Сергій Войтюк.

Домашнього пса попри отриману в січні цього року вакцину проти сказу щепили повторно з метою профілактики. Також повторно провели щеплення для коня, який перебував у стайні господарів.



Зі слів Сергія Войтюка, більшість домашніх та свійських тварин у Залізниці вже були провакциновані під час першого випадку сказу в селі, що стався у січні 2025 року. Безплатні вакцинальні заходи проведуть для тих тварин, котрі цьогоріч ще не отримали щеплення.



Окрім села Залізниця, загрозливою зоною визнали сусіднє село Міжгайці, де спеціалісти ветеринарної медицини також проведуть безплатну імунізацію всіх тварин, що не були провакциновані в січні.



Що робити у випадку покусу тварини, що ймовірно хвора на сказ

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

