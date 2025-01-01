Макрон пообіцяв Україні гарантії безпеки, але назвав умову

Володимир Зеленський прибув до Парижа. Лідер Франції Емманюель Макрон зустрів українського президента та запевнив у наданні безпекових гарантій відразу після укладання мирного

договору.



Про це повідомляє



"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", - сказав Макрон.



За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.



Нагадаємо, Зеленський прибув до Парижа для участі у саміті Коаліції охочих, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що очікує найближчим часом ясності стосовно безпекових гарантій для України.

