На Волині селяни самостійно збудували міст

У селі Гораймівка власними силами збудували новий транспортний міст через меліоративний канал.Про це йдеться на сторінках газети “Нова доба”.Потреба у мостові виникла через те, що канал, який проходить через ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Кормин» і впадає в однойменну річку, розділяє земельні наділи багатьох селян. У мальовничому куточку заказника розташований сільський стадіон, а також місце, де щороку відбувається водне хрещення, яке проводить місцева церква ХВЄ.Ініціативна група молодих братів із церкви ХВЄ запропонувала побудувати новий міст із залізобетонними прогонами. Звісно, для цього були потрібні чималі кошти. Спонсорами стали молоді члени церкви, які працюють за кордоном, а також вихідці з Гораймівки, що нині мешкають і працюють в інших містах України. Фінансову допомогу надали й ті односельчани, чиї земельні ділянки розташовані на протилежному боці каналу.Будівельні роботи виконувала молодь церкви ХВЄ. Спонсори, зважаючи на свою скромність, попросили не називати їхніх прізвищ. Робота тривала два дні – і міст уже готовий до експлуатації.Варто зазначити, що ці ж небайдужі молоді люди два роки тому за власні кошти здійснили ямковий ремонт автодороги Чорниж – Матейки, яка проходить через село Гораймівку.Односельчани щиро дякують за проведену роботу та просять у Господа благословення для всіх учасників цієї доброї справи. Адже лише з Богом і Його любов’ю можна зробити можливим навіть те, що здається неможливим.