Чи відкриють кордони для усіх чоловіків після закінчення війни





Навіть якщо війна в Україні закінчиться, чоловіки не одразу зможуть виїхати за кордон. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, - пише



За його словами, обмеження на виїзд точно діятимуть до закінчення воєнного стану. Але навіть після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, коли чоловікам призовного віку за кордон буде зась.



«Ну я ж не зовсім розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти, там ще певний, певно, якийсь буде проміжний період, не дуже великий, і далі все, електоральний цикл, далі відкриті кордони і тому подібне», — каже Подоляк.



Журналістка уточнила, чи будуть далі кордони відкриті повністю. На це радник Єрмака зітхнув і сказав, що, «скоріше за все, так».



Подоляк висловив упевненість, що після війни в Україні з’являться робочі місця і програми відновлення, тож залишатися вдома буде не менш перспективно, ніж шукати життя за кордоном.



«Якщо будуть сталі гарантії безпеки, і тут будуть кошти на відновлення і так далі, тут будуть робочі місця, а чому треба буде існувати у, скажімо, дивному юридичному статусі (за кордоном — Ред.), де в тебе немає роботи, а не перебувати на території України», — розмірковує Подоляк.



Ведуча зауважила, що українці можуть боятися повернутися навіть до мирної України, щоб не воювати знову.



На це радник голови ОП відповів обтічно: «Війни періодично виникають у різних частинах світу, на жаль».



Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.



Своєю чергою голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

