4 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає ексголова Волинської обласної ради, генеральний директор Ковельського МТМО(на фото).Іменини 4 вересня святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.Вітаємо іменинників зі святом та зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.Цього дня у 1991 році вийшло розпорядження виконавчого комітету Волинської обласної ради народних депутатів, яким Державному архіву області передали приміщення, документи, майно, технічне обладнання та штати колишнього архіву Волинського обкому Компартії України.4 вересня 2003 року газета «Волинь» стала називатися «Волинь-нова».Цього дня у 1938 році створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.У 1991 в Києві над будинком Верховної Ради підняли жовто-блакитний прапор.А в 1985 році у виправно-трудовій колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району, Пермської області РФ, помер Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Герой України.4 вересня в Україні святкують День митного брокера. Це свято було встановлено 1992 року, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що значно спрощує роботу компаній.Також 4 вересня Всесвітній день тхеквондо. Це свято було засноване 2006 року на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої федерації тхеквондо у В’єтнамі. Дата була обрана на честь включення тхеквондо до переліку олімпійських видів спорту 1994 року. Тхеквондо, що в перекладі означає "шлях ноги та кулака", є корейським бойовим мистецтвом, яке поєднує техніки ударів руками і ногами. Це не лише фізична активність, але й філософія, яка сприяє саморозвитку та дисципліні.А ще 4 вересня Всесвітній день сексуального здоров'я. Це свято було започатковане 2010 року за ініціативи Всесвітньої асоціації сексуального здоров’я (World Association for Sexual Health) з метою підвищення обізнаності про важливість сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я включає фізичний, емоційний, інтелектуальний та соціальний добробут, пов’язаний із сексуальністю. Це не лише відсутність хвороб, але й позитивне ставлення до сексуальності та сексуальних відносин, можливість безпечно вести сексуальне життя, яке приносить задоволення, без примусу, насильства та дискримінації.