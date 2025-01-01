На війні загинув воїн з Волині Володимир Котюк
03 вересня, 20:35
Жорстока російсько-українська війна забрала життя молодого воїна з Волині.
Про загибель випускника повідомили на сторінці Ківерцівського фахового медичного коледжу.
"Вічна пам'ять Герою! Колектив та студентська родина Ківерцівського фахового медичного коледжу з глибоким болем сповіщають про втрату. У боях за незалежність України загинув наш випускник — Володимир Котюк.
Щиро співчуваємо рідним і близьким. Поділяємо біль вашої втрати.
Світла пам’ять про Володимира житиме в серцях усіх, хто його знав.
Герої не вмирають!" - йдеться у дописі на сторінці медколеджу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
