У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Черленюком





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Лучанин Черленюк Сергій Іванович (07.03.1993 року народження) загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна спільно з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Поховали Сергія Черленюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Сергієм Черленюком.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Черленюк Сергій Іванович (07.03.1993 року народження) загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна спільно з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.Поховали Сергія Черленюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію