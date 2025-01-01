У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Черленюком
03 вересня, 14:08
У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Сергієм Черленюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Черленюк Сергій Іванович (07.03.1993 року народження) загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна спільно з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Сергія Черленюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Черленюк Сергій Іванович (07.03.1993 року народження) загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна спільно з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Сергія Черленюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій в'їхав у припаркований автомобіль
03 вересня, 14:44
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Черленюком
03 вересня, 14:08
18 будинків та дитсадок у Луцьку залишилися без гарячої води
03 вересня, 13:47
Як вибрати смартфон на MediaMarkt
03 вересня, 13:30