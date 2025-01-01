У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Черленюком

У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Черленюком
У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Сергієм Черленюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Черленюк Сергій Іванович (07.03.1993 року народження) загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна спільно з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поховали Сергія Черленюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
03 вересня, 14:08
