У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія

Учора у Луцьку під час патрулювання на вулиці Гнідавській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen із технічними несправностями.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 42-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер у встановленому законом порядку. Результат — 2,34 проміле, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму межу.Інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.