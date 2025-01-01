У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія

У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія
Учора у Луцьку під час патрулювання на вулиці Гнідавській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen із технічними несправностями.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 42-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер у встановленому законом порядку. Результат — 2,34 проміле, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму межу.

Інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водій, Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько
Сьогодні, 16:26
У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія
Сьогодні, 16:06
Припинення вогню в Україні до весни малоймовірне, - президент Фінляндії
Сьогодні, 15:10
Я востаннє схвалив допомогу українським біженцям, - президент Польщі
Сьогодні, 14:18
Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк
Сьогодні, 13:09
Медіа
відео
1/8