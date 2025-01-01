Україна та Греція узгодили постачання газу

Володимир Зеленський оголосив про домовленість із Грецією по газу для України.



Про це повідомляє



За словами глави держави, це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.



"Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари", - зазначив Володимир Зеленський.



Він розповів, що уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, також є допома від європейських партнерів, європейські банки - під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки та Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами, тому повне фінансування буде.



"Робимо широкі можливості для постачання зимою", - запевнив президент.



Газ для України



13 листопада Європейські банки розвитку та "Нафтогаз" підписали угоду про надання компанії 127 млн євро на закупівлю газу на тлі ударів РФ по її інфраструктурі.



Європейський інвестиційний банк повідомив, що "Нафтогаз" отримає грант у розмірі 127 млн євро до кредиту у розмірі 300 млн євро, про який було оголошено минулого місяця.



Україна призупинила заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.



Раніше заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

