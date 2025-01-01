Волоські горіхи: чи вродили на Волині та яка ціна на ринках





Нині на Волині діють грантові програми з підтримки вирощування волоських горіхів, але на промисловому рівні їх не впроваджують, розповів Юрій Юрченко.



Ціна волоських горіхів на луцьких ринках



Павліна Палійчук приїхала на ринок у Луцьк із Рівненщини. У садку має шість старих дерев і десяток молодих горіхів волоських.



Говорить, що цього року — неврожай, бо зібрали шість мішків, а торік — п’ятнадцять. Волоські горіхи жінка не здає заготівельникам — продає сама по 25 гривень за стакан.



"Якщо здавати так, то треба бити і сортувати. Треба білі до білих, коричневі до коричневих, а так я на базарі б’ю все підряд і люди беруть", — говорить продавчиня.



На сільськогосподарський ярмарок, що по вулиці Глушець, приїжджають торгувати люди з навколишніх сіл. Продають волоські горіхи, які виростили біля хати. Ціна за неочищені на ринку коливається від 45 до 60 гривень за кілограм, за очищений від 180 до 350 гривень за кілограм.



Покупчиня Алла Артисюк каже, що горіх сам росте, потребує мало затрат, тому, на її думку, ціна задорога.



Які ціни в заготівельників



Заготівельники купують очищені й неочищені волоські горіхи. Очищені від 100 до 270 гривень за кілограм, а не очищені по 25-30 гривень за кілограм.



"Горіх купуємо сьогодні в Луцьку до 270 від 100 гривень. Чим біліший горіх, тим дорожча ціна. Сухість на ціну не впливає. Тобто четверть йде по 170, а білий "метелик", як в народі кажуть, буде коштувати 280", — каже заготівельник Сергій.



Ціна вища, ніж торік, говорить заготівельник горіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємств, які вирощують волоські горіхи в промислових масштабах, на Волині немає. Основний урожай — у селян-одноосібників.Нині на Волині діють грантові програми з підтримки вирощування волоських горіхів, але на промисловому рівні їх не впроваджують, розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвиткуПавліна Палійчук приїхала на ринок у Луцьк із Рівненщини. У садку має шість старих дерев і десяток молодих горіхів волоських.Говорить, що цього року — неврожай, бо зібрали шість мішків, а торік — п’ятнадцять. Волоські горіхи жінка не здає заготівельникам — продає сама по 25 гривень за стакан."Якщо здавати так, то треба бити і сортувати. Треба білі до білих, коричневі до коричневих, а так я на базарі б’ю все підряд і люди беруть", — говорить продавчиня.На сільськогосподарський ярмарок, що по вулиці Глушець, приїжджають торгувати люди з навколишніх сіл. Продають волоські горіхи, які виростили біля хати. Ціна за неочищені на ринку коливається від 45 до 60 гривень за кілограм, за очищений від 180 до 350 гривень за кілограм.Покупчинякаже, що горіх сам росте, потребує мало затрат, тому, на її думку, ціна задорога.Заготівельники купують очищені й неочищені волоські горіхи. Очищені від 100 до 270 гривень за кілограм, а не очищені по 25-30 гривень за кілограм."Горіх купуємо сьогодні в Луцьку до 270 від 100 гривень. Чим біліший горіх, тим дорожча ціна. Сухість на ціну не впливає. Тобто четверть йде по 170, а білий "метелик", як в народі кажуть, буде коштувати 280", — каже заготівельник Сергій.Ціна вища, ніж торік, говорить заготівельник горіхів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію