«Зимова підтримка»: 2,5 мільйона українців уже подали заявку на виплату





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Цьогорічну програму «Зимова підтримка» запустили у «Дії» 15 листопада. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 гривень.



Серед усіх 2,5 мільйона заявок — 300 тисяч оформили на дітей.



Зеленський зазначив, що з 18 листопада запрацює можливість подавати заявки також через «Укрпошту».



Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.



Детальніше про програму



1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати й представити пакет програм допомоги українцям цієї зими — «Зимову підтримку».



Зокрема, до пакета входитиме пряма фінансова допомога, як минулого року. Також будуть окремі асигнування для вразливих соціальних груп.



Подати заявку можна через застосунок «Дія» або ж у відділенні «Укрпошти». Якщо оформити заявку онлайн, то після її опрацювання гроші надійдуть на картку «Національний кешбек».



У такому разі гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.



А в разі оформлення заявки у відділенні «Укрпошти» виплата надійде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані в такий спосіб, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг і донати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку дії зимової програми «Зимова підтримка» 2,5 мільйона громадян подали заявку на отримання тисячі гривень.Про це повідомив президент, пише Громадське Цьогорічну програму «Зимова підтримка» запустили у «Дії» 15 листопада. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 гривень.Серед усіх 2,5 мільйона заявок — 300 тисяч оформили на дітей.Зеленський зазначив, що з 18 листопада запрацює можливість подавати заявки також через «Укрпошту».Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати й представити пакет програм допомоги українцям цієї зими — «Зимову підтримку».Зокрема, до пакета входитиме пряма фінансова допомога, як минулого року. Також будуть окремі асигнування для вразливих соціальних груп.Подати заявку можна через застосунок «Дія» або ж у відділенні «Укрпошти». Якщо оформити заявку онлайн, то після її опрацювання гроші надійдуть на картку «Національний кешбек».У такому разі гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.А в разі оформлення заявки у відділенні «Укрпошти» виплата надійде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані в такий спосіб, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг і донати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію