«Зимова підтримка»: 2,5 мільйона українців уже подали заявку на виплату

«Зимова підтримка»: 2,5 мільйона українців уже подали заявку на виплату
Від початку дії зимової програми «Зимова підтримка» 2,5 мільйона громадян подали заявку на отримання тисячі гривень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.

Цьогорічну програму «Зимова підтримка» запустили у «Дії» 15 листопада. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 гривень.

Серед усіх 2,5 мільйона заявок — 300 тисяч оформили на дітей.

Зеленський зазначив, що з 18 листопада запрацює можливість подавати заявки також через «Укрпошту».

Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Детальніше про програму

1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати й представити пакет програм допомоги українцям цієї зими — «Зимову підтримку».

Зокрема, до пакета входитиме пряма фінансова допомога, як минулого року. Також будуть окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Подати заявку можна через застосунок «Дія» або ж у відділенні «Укрпошти». Якщо оформити заявку онлайн, то після її опрацювання гроші надійдуть на картку «Національний кешбек».

У такому разі гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

А в разі оформлення заявки у відділенні «Укрпошти» виплата надійде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані в такий спосіб, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг і донати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зимова підтримка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Зимова підтримка»: 2,5 мільйона українців уже подали заявку на виплату
Сьогодні, 18:16
Україна та Греція узгодили постачання газу
Сьогодні, 17:43
Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько
Сьогодні, 16:26
У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія
Сьогодні, 16:06
Припинення вогню в Україні до весни малоймовірне, - президент Фінляндії
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8