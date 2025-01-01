Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько
Сьогодні, 16:26
На 79 році життя відійшов у вічність відомий волинський адвокат Заслужений юрист України, співзасновник приватної адвокатської компанії "Конфідент" Сергій Сафулько.
Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Сергій Федорович Сафулько був знаним адвокатом не лише на Волині, а й в Україні. Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.
Про дату та час прощання повідомимо згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого. Вічна пам'ять!
Біографічна довідка
Народився 10 жовтня 1947 року у селі Брани Горохівського району. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство». Нагороджений орденом за заслуги III ступеня, заслужений юрист України. Перебував на посадах заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, був віце-президентом Союзу адвокатів України.
