Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько

Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько
На 79 році життя відійшов у вічність відомий волинський адвокат Заслужений юрист України, співзасновник приватної адвокатської компанії "Конфідент" Сергій Сафулько.

Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Сергій Федорович Сафулько був знаним адвокатом не лише на Волині, а й в Україні. Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.

Про дату та час прощання повідомимо згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого. Вічна пам'ять!

Біографічна довідка

Народився 10 жовтня 1947 року у селі Брани Горохівського району. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство». Нагороджений орденом за заслуги III ступеня, заслужений юрист України. Перебував на посадах заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, був віце-президентом Союзу адвокатів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Сафулько
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий волинський адвокат Сергій Сафулько
Сьогодні, 16:26
У Луцьку затримали п'яного 42-річного водія
Сьогодні, 16:06
Припинення вогню в Україні до весни малоймовірне, - президент Фінляндії
Сьогодні, 15:10
Я востаннє схвалив допомогу українським біженцям, - президент Польщі
Сьогодні, 14:18
Передає настрій міста: майстриня крафтових прикрас створила намисто про Луцьк
Сьогодні, 13:09
Медіа
відео
1/8