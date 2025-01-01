Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 17 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6°, вдень 9-11° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла,

вдень 7-12° тепла.

