Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 17 листопада

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла,
вдень 7-12° тепла.

