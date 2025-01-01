У селі на Волині відкрили меморіал слави «ВОЛЯ» на честь полеглих Героїв

У селі Підбереззя відбулося урочисте відкриття меморіалу слави «ВОЛЯ», присвяченого Загиблим Героям російсько-української війни.Про це повідомили на сторінці Горохівської міської ради.Новостворений комплекс став символом сили, мужності та незламності українського народу, а також місцем увічнення пам’яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.На подію зібралися жителі Підберезівського старостинського округу, родини полеглих захисників, представники місцевої влади, громади та духовенства. Присутні вшанували пам’ять Героїв спільною молитвою та хвилиною мовчання.Під час церемонії поіменно згадали кожного воїна, який віддав своє життя за Україну. Організатори наголосили, що меморіал «ВОЛЯ» слугуватиме нагадуванням про незламність українців та про те, що боротьба за свободу триває.У громаді висловили вдячність усім, хто долучився до створення та облаштування меморіального комплексу. Завдяки спільній праці мешканців Підбереззя та небайдужих людей у селі з’явилося місце, де пам’ять про полеглих захисників зберігатиметься для прийдешніх поколінь.