На Волині 12-річний хлопчик потрапив у реанімацію після вживання алкоголю
Сьогодні, 22:12
У Нововолинську до відповідальності притягнули багатодітну матір, бо її син-підліток через вживання алкоголю потрапив у лікарню.
Надію К. звинуватили в тому, що вона ухилилася від виконання батьківських обов’язків щодо свого 12-річного сина, йдеться у постанові Нововолинського міського суду, пишуть Волинські новини.
Як стало відомо, 21 вересня хлопець вживав алкогольні напої, внаслідок чого потрапив у реанімацію.
Під час судового засідання жінка визнала свою провину та розповіла, що регулярно проводить профілактичні бесіди із сином. Волинянка просила суддю не застосовувати до неї покарання у виді штрафу, бо має на утриманні чотирьох дітей і виховує їх сама.
Суд, дослухавшись до прохань жінки та врахувавши усі обставини, наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Проте волинянка все ж має сплатити 605 гривень судового збору.
