На Волині 12-річний хлопчик потрапив у реанімацію після вживання алкоголю





Надію К. звинуватили в тому, що вона ухилилася від виконання батьківських обов’язків щодо свого 12-річного сина, йдеться у постанові Нововолинського міського суду, пишуть



Як стало відомо, 21 вересня хлопець вживав алкогольні напої, внаслідок чого потрапив у реанімацію.



Під час судового засідання жінка визнала свою провину та розповіла, що регулярно проводить профілактичні бесіди із сином. Волинянка просила суддю не застосовувати до неї покарання у виді штрафу, бо має на утриманні чотирьох дітей і виховує їх сама.



Суд, дослухавшись до прохань жінки та врахувавши усі обставини, наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Проте волинянка все ж має сплатити 605 гривень судового збору.

