Закінчення війни з Росією: Сибіга назвав два вирішальні фактори





Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у своєму дописі, передає



За словами Сибіги, російський президент Володимир Путін буде змушений припинити війну тоді, коли стане очевидним, що перемогти на полі бою неможливо, а вартість продовження агресії перевищить ціну її зупинки.



Сибіга також наголосив, що міжнародна підтримка має стати більш масштабною та переходити від принципу «стільки, скільки буде потрібно» до «настільки сильно, наскільки це можливо».



Він заявив, що ключовою складовою сучасної оборонної переваги є не стратегічна ядерна зброя, а масове виробництво дешевих ударних і розвідувальних дронів. За його словами, Україна може вийти на обсяги виробництва до 20 мільйонів безпілотників у 2025 році за умови швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості.



«Ми перебуваємо у гонці з часом — і по ресурсах, і по технологіях. Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна припинити війну», — підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На поточному етапі повномасштабної війни вирішальними є два фактори — усвідомлення реальних викликів та позбавлення ілюзій як всередині країни, так і у Кремля.Про це міністр закордонних справнаписав у своєму дописі, передає ТСН За словами Сибіги, російський президент Володимир Путін буде змушений припинити війну тоді, коли стане очевидним, що перемогти на полі бою неможливо, а вартість продовження агресії перевищить ціну її зупинки.Сибіга також наголосив, що міжнародна підтримка має стати більш масштабною та переходити від принципу «стільки, скільки буде потрібно» до «настільки сильно, наскільки це можливо».Він заявив, що ключовою складовою сучасної оборонної переваги є не стратегічна ядерна зброя, а масове виробництво дешевих ударних і розвідувальних дронів. За його словами, Україна може вийти на обсяги виробництва до 20 мільйонів безпілотників у 2025 році за умови швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості.«Ми перебуваємо у гонці з часом — і по ресурсах, і по технологіях. Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна припинити війну», — підсумував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію