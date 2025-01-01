Чи очікувати магнітні бурі 17 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 17 листопада: прогноз
У понеділок, 17 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
