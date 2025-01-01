Чи очікувати магнітні бурі 17 листопада: прогноз

У понеділок, 17 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей.Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.