17 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 17 листопада святкує журналістка(на фото).Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмената журналістки, а нині військовоїА ще сьогодні відзначають день народження громадська активістката відеооператорІнтернет-видання ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.