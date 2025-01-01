17 листопада на Волині: гортаючи календар

17 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 17 листопада святкує журналістка Ольга Возняк (на фото).

Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмена Романа Хорзова та журналістки, а нині військової Вікторії Семенюк.

А ще сьогодні відзначають день народження громадська активістка Ніна Пахомюк та відеооператор Юрій Фетисов.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!

Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.

Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.

