Курс валют на 10 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,18 (+11 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,09 (+7 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,60 (+1 коп.)

