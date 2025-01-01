Курс валют на 10 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 грудня. Долар додав аж 11 коп. Євро зріс ще на 7 коп. Польський злотий підвищився на 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,18 (+11 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,09 (+7 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,60 (+1 коп.)

