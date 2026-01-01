Коли і де на Волині відключатимуть 20 січня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

02:00-04:00

06:00-09:30

12:00-17:00

19:30-22:00

підчерга 1.2:

02:00-04:30

07:00-09:30

12:00-17:00

19:30-22:00

підчерга 2.1:

02:00-04:30

07:00-12:00

14:30-19:30

22:00-24:00

підчерга 2.2:

02:00-04:30

07:00-12:00

14:30-19:30

22:00-24:00

підчерга 3.1:

02:00-04:30

07:00-12:00

14:30-19:30

22:00-24:00

підчерга 3.2:

02:00-04:30

07:00-09:30

12:00-17:00

19:30-22:00

підчерга 4.1:

00:00-02:00

04:30-07:00

10:00-14:30

17:00-19:00

22:00-24:00

підчерга 4.2:

00:00-02:00

04:30-07:00

09:30-12:00

14:30-19:30

22:00-24:00

підчерга 5.1:

00:00-02:00

04:30-07:00

09:30-14:30

17:00-22:00

підчерга 5.2:

00:00-02:00

04:30-07:00

09:30-14:30

17:00-22:00

підчерга 6.1:

00:00-02:00

04:00-07:00

09:30-14:30

17:00-21:00

підчерга 6.2:

00:00-02:00

04:30-09:30

12:00-17:00

19:30-21:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 20 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.діють в такому обсязі:02:00-04:0006:00-09:3012:00-17:0019:30-22:0002:00-04:3007:00-09:3012:00-17:0019:30-22:0002:00-04:3007:00-12:0014:30-19:3022:00-24:0002:00-04:3007:00-12:0014:30-19:3022:00-24:0002:00-04:3007:00-12:0014:30-19:3022:00-24:0002:00-04:3007:00-09:3012:00-17:0019:30-22:0000:00-02:0004:30-07:0010:00-14:3017:00-19:0022:00-24:0000:00-02:0004:30-07:0009:30-12:0014:30-19:3022:00-24:0000:00-02:0004:30-07:0009:30-14:3017:00-22:0000:00-02:0004:30-07:0009:30-14:3017:00-22:0000:00-02:0004:00-07:0009:30-14:3017:00-21:0000:00-02:0004:30-09:3012:00-17:0019:30-21:00

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію