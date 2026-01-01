Як приготувати смачну фільтр-каву вдома
Сьогодні, 10:40
Приготування кави вдома експерти називають одним із найбільших сучасних трендів в індустрії. На ринку постійно з’являються нові девайси для приготування фільтр-кави, які раніше використовували лише бариста, а тепер вони доступні кожному. Команда Idealist Coffee & Co поділилася порадами, як за допомогою класичної воронки V60 щодня насолоджуватися смачною кавою вдома.
Якісне зерно задає тон усьому напою, не залежно від методу приготування. Щоб отримати цікаву, багатогранну чашку, купуйте каву з чітким походженням та способом обробки, світлої або середньої обсмажки. Наприклад, із асортименту Idealist для фільтр-методів чудово підходить кава в зернах Кенія (фільтр) з нотами червоного яблука, карамелі та квітів. А для тих, хто любить менш кислі смаки — хороший варіант Ефіопія або Коста-Ріка. У кожного кавового регіону свій характер і свій смак.
При виборі зерен для заварювання у воронці звертайте увагу і на спосіб обробки:
натуральний — робить каву солодшою та фруктовою,
митий — чистою та яскравою,
хані — поєднує солодкість і легку кислотність,
а різні види ферментації додають цікаві відтінки смаку.
Метод V60 придумали японці в середині 20 століття, і він швидко завоював популярність завдяки здатності розкрити всі нюанси смаку зерна. Назва походить від форми воронки з кутом 60°, що дозволяє воді рівномірно проходити крізь мелену каву та отримати ідеальну екстракцію. З цим девайсом легко експериментувати з помелом, температурою та швидкістю наливу, щоб знайти свій ідеальний смак.
Крім кави та води, для приготування пуроверу вам знадобляться: керамічна, пластикова або металева воронка V60, паперовий фільтр, чайник з довгим тонким носиком та опційно — сервер — посудина, в яку заварюється кава. За його відсутності заварювати каву можна безпосередньо в чашку.
Процес простий:
Встановіть воронку на чашку або сервер, покладіть паперовий фільтр і промийте його водою.
Насипте змелену каву у воронку. Помел має бути середнього розміру, орієнтовно, як дрібні гранули морської солі.
Рівномірно вливайте воду (90–96 °C) невеликими порціями, контролюючи час і об’єм. Ідеальна пропорція кави і води — 1:15 (наприклад, 20 г кави на 300 г води).
Зачекайте, поки вся вода пройде крізь каву. Зазвичай час заварювання складає близько 3–3,5 хвилини.
Зніміть воронку і насолоджуйтесь напоєм.
