Як приготувати смачну фільтр-каву вдома
Приготування кави вдома експерти називають одним із найбільших сучасних трендів в індустрії. На ринку постійно з’являються нові девайси для приготування фільтр-кави, які раніше використовували лише бариста, а тепер вони доступні кожному. Команда Idealist Coffee & Co поділилася порадами, як за допомогою класичної воронки V60 щодня насолоджуватися смачною кавою вдома.

Кава в зернах — основа смаку


Якісне зерно задає тон усьому напою, не залежно від методу приготування. Щоб отримати цікаву, багатогранну чашку, купуйте каву з чітким походженням та способом обробки, світлої або середньої обсмажки. Наприклад, із асортименту Idealist для фільтр-методів чудово підходить кава в зернах Кенія (фільтр) з нотами червоного яблука, карамелі та квітів. А для тих, хто любить менш кислі смаки — хороший варіант Ефіопія або Коста-Ріка. У кожного кавового регіону свій характер і свій смак.

При виборі зерен для заварювання у воронці звертайте увагу і на спосіб обробки:

  • натуральний — робить каву солодшою та фруктовою,

  • митий — чистою та яскравою,

  • хані — поєднує солодкість і легку кислотність,

  • а різні види ферментації додають цікаві відтінки смаку.

    • V60 — простий спосіб приготувати смачну каву вдома


    Метод V60 придумали японці в середині 20 століття, і він швидко завоював популярність завдяки здатності розкрити всі нюанси смаку зерна. Назва походить від форми воронки з кутом 60°, що дозволяє воді рівномірно проходити крізь мелену каву та отримати ідеальну екстракцію. З цим девайсом легко експериментувати з помелом, температурою та швидкістю наливу, щоб знайти свій ідеальний смак.

    Технологія заварювання кави


    Крім кави та води, для приготування пуроверу вам знадобляться: керамічна, пластикова або металева воронка V60, паперовий фільтр, чайник з довгим тонким носиком та опційно — сервер — посудина, в яку заварюється кава. За його відсутності заварювати каву можна безпосередньо в чашку.

    Процес простий:

  • Встановіть воронку на чашку або сервер, покладіть паперовий фільтр і промийте його водою.

  • Насипте змелену каву у воронку. Помел має бути середнього розміру, орієнтовно, як дрібні гранули морської солі.

  • Рівномірно вливайте воду (90–96 °C) невеликими порціями, контролюючи час і об’єм. Ідеальна пропорція кави і води — 1:15 (наприклад, 20 г кави на 300 г води).

  • Зачекайте, поки вся вода пройде крізь каву. Зазвичай час заварювання складає близько 3–3,5 хвилини.

  • Зніміть воронку і насолоджуйтесь напоєм.

