На Черкащині загинув 26-річний штурман-льотчик з Волині Ярослав Сачик

На війні загинув воїн з Луцька Ярослав Сачик.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Сачик Ярослав Ігорович, 31.05.2000 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду штурман-льотчика.

Капітан Сачик Ярослав Ігорович загинув 17.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

