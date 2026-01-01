Моторне масло Ford – як правильно обрати



Двигуни автомобілів Ford, від технологічних EcoBoost до витривалих Duratorq, відомі своїми високими вимогами до якості змащувальних матеріалів. Правильно підібране моторне масло Форд — це не просто вимога сервісної книжки, а гарантія стабільного ресурсу турбіни, паливної економічності та захисту двигуна від передчасного зносу. У цій статті ми розберемося, як правильно підібрати оливу за специфікаціями, враховуючи пробіг вашого авто та особливості його експлуатації.



Від чого залежить вибір мастила Ford?

Американський концерн використовує власну систему сертифікації, тому головне питання — не лише в’язкість, а й відповідність внутрішнім стандартам. Перед тим, як купити технічну рідину, важливо розуміти, як вибрати



Фірмові допуски виробника.

В’язкість (SAE).

Міжнародні класифікації.

Якісна моторна олива Форд повинна мати низький коефіцієнт тертя та високу термостабільність. Правильний вибір допомагає уникнути утворення нагару в зоні поршневих кілець та запобігає критичному перегріву під час інтенсивних поїздок у міському циклі.



Синтетичне, напівсинтетичне чи мінеральне масло Ford

Сучасні специфікації Форд фактично виключають використання мінеральних олив.



1. Синтетика: Забезпечує найкращий захист при екстремальних температурах.



2. Напівсинтетика: Більш доступна за ціною, може застосовуватися для автомобілів із пробігом понад 200–250 тис. км (наприклад, Transit 90-х років).



3. Мінеральне масло: Сьогодні вважається бюджетним варіантом для дуже старих двигунів.



Де купити масло Ford?

Оригінальність продукту — критична умова для безпеки мотора. Навіть найкраще за характеристиками моторне масло Форд не впорається із завданням, якщо це фальсифікат. Під час покупки завжди перевіряйте цілісність кришки, якість поліграфії та термін придатності.



Правильне зберігання в сухому та прохолодному місці також впливає на збереження пакету присадок.



Щоб не помилитися, рекомендуємо здійснювати підбір моторної оливи за сервісною книжкою та VIN-кодом. Це дозволить врахувати всі модифікації двигуна, внесені заводом протягом років виробництва моделі. В інтернет-магазині InterAuto, який працює на ринку понад 15 років, ви отримаєте професійну допомогу в підборі технічних рідин від досвідчених менеджерів. Ви можете зручно замовити та купити масло Ford безпосередньо на нашому сайті з доставкою по всій Україні.





