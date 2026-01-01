Волиняни віддали останню шану Герою Ігорю Савасу

Учора, 1 березня, Володимирська громада на Волині прощалася зі своїм відданим сином, мужнім воїном та справжнім патріотом – штаб-сержантомПро це у фейсбуці повідомила Володимирська міськрада.28 із 47 років свого життя Ігор Савас присвятив захисту рідної держави. Колеги та побратими згадують його як надійного товариша, людину слова та воїна з незламним характером. Він був професіоналом своєї справи, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі.Життя досвідченого бійця24 лютого – у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф на територію України. Трагедія сталася на Запорізькому напрямку внаслідок влучання ворожого дрона. Ця втрата стала болючим ударом не лише для родини, а й для всього нашого міста.Чин похорону відбувся у церкві святого Юрія Переможця. Кілька сотень людей, серед яких – рідні, близькі, міська влада, бойові побратими та друзі, прийшли віддати останню шану Герою. Люди, не стримуючи сліз, висловлювали свої співчуття та підтримку родині полеглого воїна. Без люблячого батька тепер торуватимуть свій шлях двоє дітей: донька та син, не почує більше голосу дорогого чоловіка його дружина, до кінця своїх днів горюватиме мати…Із синьо-жовтими прапорами, під звуки військового оркестру Ігоря Саваса поховали на Алеї Героїв місцевого Федорівського кладовища. Тепер він навічно у строю, а його ім’я викарбуване в історії нашої громади.«Світла пам’ять та вічна слава Герою!» - зазначили у міськраді.