Біля Торецька загинув воїн з Луцька Олександр Кругліков

Олександр Кругліков.



Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Кругліков Олександр Миколайович, 04.03.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника розрахунку самохідної артилерійської бойової машини самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.



Солдат Кругліков Олександр Миколайович загинув 03.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



