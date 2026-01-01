Зеленський припускає, що бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на постачання ППО для України





Про це він сказав журналістам, пише



Наразі, за його словами, ані від США, ані від європейських партнерів не було сигналів про згортання поставок у межах програми PURL.



«Поки програма PURL працює. Усе відбувається так, як і відбувалося. Усі розуміють, що для нас це — наше життя», — сказав президент.



Однак він припустив, що в разі продовження війни і збереження інтенсивності на високому рівні, це впливатиме на обсяги ППО для України.



Нагадаємо, ще 30 січня Зеленський розповідав, що ракети PAC-3 для ЗРК Patriot надійшли до України через добу після того, як росіяни масовано атакували українські енергооб’єкти, хоча надходження ракет очікувалося ще за місяць до того. За його словами, це сталося через затримку з оплатою за програмою PURL.



Зеленський також повідомляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він домовився із президентом США про боєприпаси для системи Patriot.



Що відбувається на Близькому Сході?



Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтона — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Він заявив, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».



Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні й ракетні програми.



У неділю, 1 березня, Іран підтвердив загибель верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та кількох високопосадовців унаслідок нападів Ізраїлю та США на країну.



Після ударів по Тегерану Іран почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки й завдав удару балістикою по Ізраїлю та інших країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція США та Ізраїлю проти Ірану наразі не повпливали на постачання ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні, але це може статися в разі продовження бойових дій.Про це він сказав журналістам, пише Громадське Наразі, за його словами, ані від США, ані від європейських партнерів не було сигналів про згортання поставок у межах програми PURL.«Поки програма PURL працює. Усе відбувається так, як і відбувалося. Усі розуміють, що для нас це — наше життя», — сказав президент.Однак він припустив, що в разі продовження війни і збереження інтенсивності на високому рівні, це впливатиме на обсяги ППО для України.Нагадаємо, ще 30 січня Зеленський розповідав, що ракети PAC-3 для ЗРК Patriot надійшли до України через добу після того, як росіяни масовано атакували українські енергооб’єкти, хоча надходження ракет очікувалося ще за місяць до того. За його словами, це сталося через затримку з оплатою за програмою PURL.Зеленський також повідомляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він домовився із президентом США про боєприпаси для системи Patriot.Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтона — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Він заявив, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні й ракетні програми.У неділю, 1 березня, Іран підтвердив загибель верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та кількох високопосадовців унаслідок нападів Ізраїлю та США на країну.Після ударів по Тегерану Іран почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки й завдав удару балістикою по Ізраїлю та інших країнах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію