Росія хоче влаштувати в Україні проблеми з водою під час наступних обстрілів





Про це сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, передає



Він заявив, що росія готує нову хвилю масованих атак. Очікується, що війська рф битимуть по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.



«Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом. Ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряного опору», — сказав він.



Президент наголошував, що, попри закінчення важкої зими, Сили оборони «мають бути так само зосереджені весною». Він закликав захисників неба «збивати російські цілі, максимум із можливого».



За даними Зеленського, за три місяці зими війська рф запустили по Україні понад 14,6 тисячі керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тисяч ударних дронів. Президент заявив, що ще «жоден народ не проходив через такі випробування».

