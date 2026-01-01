В Україні затвердили єдиний стандарт правопису: що зміниться





Про це пише



Головне:



Юридичний статус: Правопис вперше введено в правове поле як єдиний офіційний нормативний текст.



Очищення від пропаганди: З ілюстративної частини тексту видалили всі приклади, що стосувалися держави-агресора.



Стабільність правил: Технічні правки та вдосконалення структури не вплинуть на усталені правила для користувачів.

Набрання чинності: Новий стандарт запрацює після того, як уряд скасує постанову 2019 року.



Як готували документ



Над текстом працювала робоча група з провідних науковців НАН України та найбільших університетів країни (КНУ ім. Шевченка, Одеського та Дніпровського університетів). Під час підготовки фахівці опрацювали понад 1400 пропозицій від громадськості та отримали відгуки від 27 органів державної влади.



Окрім редакційних виправлень, комісія вдосконалила структуру правопису та провела "деколонізацію" прикладів, прибравши згадки про Росію.



Спільні правила для всіх сфер



Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна наголосила, що відтепер правопис є нормативним орієнтиром для всієї держави.



"Це спільні правила для всіх сфер - від шкіл до судів, від державних рішень до інформаційної політики. Єдина норма забезпечує послідовність і чіткість у публічному просторі", - написала вона у Facebook.



Коли запрацює стандарт



Документ набере чинності після того, як Кабінет Міністрів ухвалить рішення про втрату чинності старої постанови №437 від 2019 року. Оновлений текст буде оприлюднений на офіційному сайті Нацкомісії.



Нагадаємо, раніше Верховний суд підтвердив чинність правопису 2019 року, проте нове рішення Комісії остаточно закріплює його як державний стандарт.



22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. У 2021-му року Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду, оскільки визнав її незаконною.



У Міністерстві юстиції України заявили про намір оскаржити його. Зрештою у 2024 році Верховний Суд підтвердив чинність нового правопису, саме тоді і закінчився 5-річний перехідний період на нові норми.

