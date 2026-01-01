Повідомили про підозру трьом російським військовим, які розстріляли цивільного у Гостомелі

Прокурори Київської облпрокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які у березні 2022 року під час окупації Гостомеля за наказом командира розстріляли мирного жителя.Про це інформує Офіс Генерального прокурора.За інформацією слідства, командир штурмової роти віддав наказ підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який перебував у цивільному одязі та не брав участі у бойових діях. Окупанти зупинили його просто на вулиці та відкрили вогонь з автоматичної зброї. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці.Слідчі встановили, що всі троє військових усвідомлювали: перед ними – цивільна особа, яка не становила жодної загрози.Командиру інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Його підлеглі підозрюються у вчиненні воєнного злочину, скоєного групою осіб.У межах досудового розслідування правоохоронці провели огляд місця події, судово-медичні та генетичні експертизи, ексгумацію тіла, проаналізували мобільні дані, допитали свідків та провели процедури впізнання.Робота з документування воєнних злочинів, скоєних військовими рф на території України, триває.За даними поліції Київщини, 25 лютого 2022 року російські військові у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів. Всього на відрізку дороги лише 25 лютого військові РФ вбили 11 та поранили 15 людей.