Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Кругліковим

3 березня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У вівторок, 3 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Круглікова Олександра Миколайовича (04.03.1979 року народження), який загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Завтра, 3 березня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці, а потому — до будинку на вулиці Задворецька, 2, де жив Герой.Поховають Олександра Круглікова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.