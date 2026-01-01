Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Кругліковим
Сьогодні, 16:46
3 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Олександром Кругліковим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У вівторок, 3 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Круглікова Олександра Миколайовича (04.03.1979 року народження), який загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Завтра, 3 березня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до кафедрального собору Святої Трійці, а потому — до будинку на вулиці Задворецька, 2, де жив Герой.
Поховають Олександра Круглікова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
