Держшахти Волині, Львівщини та Донеччини передадуть в управління Фонду держмайна





Про це повідомили у Міненерго 2 березня, пише



Таким чином, держава хоче знайти для цих підприємств інвесторів, які сприятимуть їх технічному переоснащенню, налагодять процеси, збережуть та примножить робочі місця. Також відомство ініціювало проєкти трансформації неперспективних шахт, зокрема ПрАТ «Шахта Надія» та «Шахта №9 “Нововолинська”».



У Міненерго наголосили на ефективному використанні поверхні колишніх шахт громадами, зокрема, для розміщення ЦНАПів, гуртожитків та інших спеціально важливих обʼєктів. Наразі триває робота над напрацюванням законодавчих змін, які дозволять передавати відповідне майно на місця.



Раніше Міненерго заявляло про намір продовжити мораторій на банкрутство державних вугледобувних підприємств до 2027 року. Вугільна галузь перебуває у глибокій кризі. Так, із 276 шахт у 1991 році та видобутку 193 млн тонн до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн, свідчать дані Рахункової палати. У 2021 році видобуток державного вугілля скоротився до 2,9 млн тонн.

