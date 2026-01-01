На Волині 28-річний сержант військового вишу побив курсанта: його розшукують

Побиття курсанта, погрози свідкам і дезертирство: на Волині повідомлено про підозру сержанту військового вишу.Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, у вересні 2025 року 28-річний командир навчальної групи одного з факультетів національного університету з Харківщини, який нині дислокується на Волині, під час занять в аудиторії умисно перевищив службові повноваження. Будучи невдоволеним відповіддю курсанта щодо таблиці множення, він застосував фізичну силу.Встановлено, що сержант, сидячи ліворуч від курсанта, раптово обхопив його однією рукою за шию, а іншою щонайменше чотири рази вдарив кулаком по тулубу, голові та животу. Після цього наказав юнакові вийти з аудиторії та, йдучи позаду, ще раз вдарив його долонею по потилиці.У коридорі насильство продовжилося: підозрюваний завдав ще кількох ударів по тулубу, повалив курсанта на підлогу та бив його коліном по голові. Загалом потерпілий зазнав близько 15 ударів.Повернувшись до аудиторії, сержант продовжив принижувати курсанта словесно, спричинивши йому додаткові психологічні страждання. Такими діями військовослужбовець намагався залякати присутніх, продемонструвати фізичну перевагу та утвердити свій «авторитет».Після вивчення матеріалів службового розслідування на предмет наявності злочину прокурори внесли відомості до ЄРДР. Потім прокурори та слідчі допитали свідків, витребували необхідну документацію, провели слідчі експерименти та проаналізували висновок судово-медичної експертизи, яка підтвердила, що тілесні ушкодження курсант отримав саме внаслідок побиття.Під час досудового розслідування, коли правоохоронці розпочали допити свідків, сержант почав їм погрожувати. Одного з курсантів він намагався змусити відмовитися від правдивих показів, зокрема заявивши: «якщо я піду в СЗЧ, ви всі будете кров’ю плюватися».Усвідомивши невідворотність відповідальності, ще до повідомлення про підозру військовослужбовець самовільно залишив місце служби, нібито під приводом виклику на допит.16 лютого 2026 року правоохоронці повідомили йому про підозру за:ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах особливого періоду;ст. 386 КК України – перешкоджання з’явленню свідка;ч. 4 ст. 408 КК України – дезертирство в умовах воєнного стану.Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на його затримання з метою приводу.Наразі військовослужбовець перебуває у розшуку. Водночас перевіряється його можлива причетність до аналогічних протиправних дій.Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Львові.Довідка: санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.