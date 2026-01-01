На Волині в аварії загинув 73-річний водій електроскутера

На Волині в аварії загинув 73-річний водій електроскутера
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася близько 12 години у селі Дубове. 

44-річний водій автомобіля Renault допустив наїзд на електроскутер, за кермом якого перебував 73-річний ковельчанин, він загинув на місці події.

У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Триває розслідування.
