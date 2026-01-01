Сонячна погода й потепління до +14°: прогноз від волинських синоптиків
Сьогодні, 18:00
Цього тижня антициклон із західної Європи принесе на Волинь суху погоду та довгоочікуване тепло. 3 березня очікується невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, в інші дні — без опадів.
Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.
У вівторок, 3 березня, буде мінлива хмарність, уночі пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі — 1-3° тепла, вдень — 7-9° тепла, по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 5-10° тепла.
У середу, 4 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень — 9-14° тепла.
У четвер, 5 березня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень — 5-10° тепла.
У п'ятницю, 6 березня, буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 5-10° тепла.
У суботу, 7 березня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі — 0-5° морозу, вдень — 7-12° тепла.
