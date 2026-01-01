У пожежі на Волині загинув чоловік

У пожежі на Волині загинув чоловік
На місці пожежі, що виникла у селі Ліски на Волині сьогодні, 11 березня, виявили тіло чоловіка.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.

За даними ДСНС, 11 березня о 06:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Ліски Оваднівської громади Володимирського району.

На місце події спрямували рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1965 року народження.

Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують.

У пожежі на Волині загинув чоловік


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пожежі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 12:02
Кікбоксер побив подружжя біля ресторану на Волині: як його покарали
Сьогодні, 11:21
СБУ завершила розслідування убивства Парубія
Сьогодні, 11:08
Колишній топменеджер стратегічного заводу наводив російські ракети
Сьогодні, 11:00
У Луцьку працівника піцерії Hot Pizza мобілізували на робочому місці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Медіа
відео
1/8