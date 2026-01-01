У пожежі на Волині загинув чоловік

пожежі, що виникла у селі Ліски на Волині сьогодні, 11 березня, виявили тіло чоловіка.



Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.



За даними ДСНС, 11 березня о 06:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Ліски Оваднівської громади Володимирського району.



На місце події спрямували рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони.



Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1965 року народження.



Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На місціу селі Ліски на Волині сьогодні, 11 березня, виявили тіло чоловіка.Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.За даними ДСНС, 11 березня о 06:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Ліски Оваднівської громади Володимирського району.На місце події спрямували рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони.Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1965 року народження.Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію