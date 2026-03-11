Майже рік інформував тисячі підписників про пересування ТЦК: на Волині судили адміна Viber-групи





Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.



Як встановило слідство, уродженець села Кукли Камінь-Каширського району був «суперадміністратором» Viber-групи «УВАГА POLICIA». Спільнота налічувала 4437 учасників і використовувалася для поширення інформації про пересування військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



За даними вироку, з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року чоловік систематично публікував повідомлення про місця, де військовослужбовці ТЦК проводили мобілізаційні заходи. Інформація містила точні орієнтири — населені пункти, напрямки руху, а інколи навіть транспортні засоби, на яких прибували військові.



Зокрема, у повідомленнях згадувалися села Кукли, Кам’януха, Северинівка, а також селище Маневичі. Так, в одному з випадків адміністратор повідомив учасників групи про проведення оповіщення поблизу автостанції на вулиці Луцькій у Маневичах, в іншому — біля магазину «АТБ-маркет» у цьому ж населеному пункті.



Повідомлення публікувалися фактично в режимі реального часу — іноді з точністю до хвилини. Наприклад, у різні дні адміністратор залишав дописи о 10:48, 11:10, 12:18, 16:55 чи 19:59, повідомляючи підписників про пересування мобільних груп. У деяких випадках він додавав фотографії та уточнення щодо автомобілів, на яких прибули військові.



Слідство встановило, що вся ця інформація відповідала реальному місцю перебування військовослужбовців ТЦК та СП. Публікації дозволяли військовозобов’язаним заздалегідь дізнаватися про проведення мобілізаційних заходів і уникати зустрічі з військовими із центрів комплектування.



Протиправні дії засудженого перешкоджали комплектуванню Сил оборони України необхідною кількістю військовослужбовців та, в кінцевому підсумку, допомагали загарбницько-окупаційній армії російської федерації.



Розуміння цього очевидного факту не зупиняло громадянина України, який діяв не лише проти військовослужбовців ТЦК та СП, але й проти Збройних Сил України та власних держави і народу.



Також дії адміністратора Viber-групи формували негативне ставлення до військовослужбовців ТЦК та СП і посилювали напруження в суспільстві, спонукаючи відмовлятися від виконання громадянського обов’язку із захисту держави й українського народу.



Чоловіка не зупиняв той факт, що більшість військовослужбовців, які нині служать у ТЦК та СП, є учасниками бойових дій. Однак, зазнавши поранень та контузій на фронті, вони продовжили служити українському народові, підтримуючи Сили оборони в тилу.



Отже, адміністратор фактично створив локальний інформаційний канал, який допомагав ухилятися від виконання конституційного обов’язку із захисту держави. Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.



Під час досудового розслідування обвинувачений визнав провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Волинської обласної прокуратури. Суд затвердив її.



Чоловікові призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком два роки. На цей час він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.



Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію знаряддя злочину — мобільного телефону Samsung Galaxy A52S із сім-картою, з якого адміністратор публікував повідомлення у Viber-групі.



Ця справа стала ще одним прикладом того, що публікація інформації про переміщення військових ТЦК у месенджерах і чатах розцінюється судами як реальне втручання в мобілізаційну роботу та створення перешкод для комплектування Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

